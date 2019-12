'Toestand van Syrische vluchtelingen in Turkije steeds zorgwekkender'

Turkije is al vijf jaar het land met de meeste vluchtelingen ter wereld. Op dit moment vangt het meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op, naast de 400.000 vluchtelingen uit andere landen. Hun leven is weinig rooskleurig . Verschillende parameters op het vlak van tewerkstelling, armoede en voedselzekerheid kleuren donkerrood.

Militaire offensief

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is het publieke en politieke klimaat tegenover de vluchtelingen bovendien razendsnel verhard. De jongste maanden werden op grote schaal Syriërs naar hun land teruggestuurd. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is van plan om op korte termijn miljoenen mensen terug te sturen, ondanks het militaire offensief in het noorden van Syrië en het risico dat ze gemarteld en gevangengenomen worden door de Syrische regering of gewapende oppositiegroepen.