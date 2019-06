Trump: 'Iran maakte grote fout'

De Amerikaanse president haalt uit naar Teheran nadat de Iraanse Republikeinse Garde een Amerikaanse drone neergeschoten had. De vrees voor een militaire clash in de Golfregio neemt hand over hand toe. De olieprijs stijgt.

'Wie ons luchtruim of onze wateren binnendringt, mag zich aan een felle reactie verwachten. Het maakt niet uit wie die indringer is. Wie onze grenzen schendt, overschrijdt een rode lijn.'

Die boodschap stuurde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag de wereld in. De waarschuwing kwam enkele uren nadat de Iraanse Republikeinse Garde een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten had boven de Straat van Hormuz, de belangrijkste maritieme olietransportader ter wereld.

Verbale oorlog

Het incident lokte andermaal een verbale oorlog uit tussen Teheran en de Verenigde Staten. De Iraanse Republikeinse Garde poneerde dat de 'spionagedrone' neergeschoten was 'nadat die het Iraanse luchtruim binnengedrongen was'. Washington weersprak dat. 'De drone bevond zich in het internationale luchtruim. De Iraanse berichten stroken niet met de werkelijkheid. Er was geen aanleiding voor de aanval op ons observatietoestel.'

Wie ons luchtruim of onze wateren binnendringt, overschrijdt een rode lijn en mag zich aan een felle reactie verwachten. Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Het voorval met de drone is het zoveelste incident in de Golfregio in amper anderhalve maand. Half mei raakten vier olietankers in de Straat van Hormuz beschadigd na mysterieuze sabotageacties. Op 13 juni liepen een Noors en een Japans vaartuig averij op in de Golf van Oman. De Verenigde Staten en hun bondgenoot Saoedi-Arabië, de aartsrivaal van Iran, houden Teheran verantwoordelijk voor de incidenten.

Hoewel de Amerikanen en de Iraniërs keer op keer herhalen dat ze niet uit zijn op een gewapend conflict, neemt de vrees voor een militaire confrontatie in de regio dag na dag toe. Amerikaans president Donald Trump stuurt steeds meer troepen en materieel naar de Golfregio 'omdat een aanval op Amerikaanse belangen imminent is'. Enkele weken geleden riep hij niet-essentieel diplomatiek personeel ook al terug uit Irak.

Lont in het kruitvat

'We zijn getuige van oplopende spanningen in de regio. De frequentie van de aanvallen baart zorgen, zelfs al gaat het momenteel nog om kleinere incidenten', zegt Renad Mansour, expert Midden-Oosten en Noord-Afrika bij de internationale denktank Chatham House, aan het Amerikaanse persagentschap Bloomberg. 'Mensen in het gebied bereiden zich stilaan voor op de mogelijkheid dat een kleine genster een explosie uitlokt.'

De Houthi's, aan Iran gelieerde rebellen in Jemen, kunnen wel eens de lont in het kruitvat werpen. Al twee weken vallen ze civiele, militaire en olie-installaties in Saoedi-Arabië aan. 'Op instigatie van Iran', beweert Riyad. Teheran ontkent.

De oplopende spanningen in de olierijke Golfregio maken beleggers in elk geval steeds nerveuzer. De prijs voor een vat Brent-olie schoot donderdag ruim 4 procent hoger tot net geen 65 dollar per vat. Daar was een korte tweet van Trump niet vreemd aan. 'Iran heeft een erg grote fout gemaakt', klonk het.