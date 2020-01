Trump: 'Iran zal zware prijs betalen. Gelukkig nieuwjaar.'

De Verenigde Staten gaan 750 extra soldaten naar Irak sturen, nadat de Amerikaanse ambassade in Bagdad dinsdag bestormd werd. Trump ziet in de aanval een georkestreerde actie van Iran.

'De inzet (van de soldaten) is een gepaste maatregel die we nemen als een reactie op het verhoogde dreigingsniveau tegen Amerikaans personeel en faciliteiten, zoals we vandaag in Bagdad hebben gezien', verklaart de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper in een mededeling. 'De Verenigde Staten zullen onze mensen en onze belangen overal ter wereld beschermen.'