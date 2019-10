Trump: 'Wees geen idioot. Ik bel je later.'

Het Witte Huis heeft woensdag een brief vrijgegeven die de interne kritiek op de Amerikaanse president moet doen verstommen. Maar de brief leidt tot kritiek en ongeloof in Turkije.

Op sociale media circuleert sinds woensdag een brief die de Amerikaanse president Donald Trump naar zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan stuurde vlak voor die het noorden van Syrië binnenviel. De informele brief stuurde een schokgolf door Turkije wegens zijn gebrek aan protocol en se­ri­o­si­teit. Veel Turken konden niet geloven dat hij echt was. Volgens Turkse media gooide Erdogan de brief meteen in de vuilnisbak.

'Laat ons een goede deal sluiten. Jij wil de afslachting van duizenden mensen niet op je geweten hebben en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de Turkse economie', schrijft Trump. 'Stel de wereld niet teleur. Je kan een prachtige deal sluiten.'

Trump roept Erdogan op te onderhandelen met generaal Abdi Mazloum, de leider van de Syrische Koerden. Hij sluit af met een waarschuwing: 'De geschiedenis zal je positief beoordelen als je dit op een goede en humane manier aanpakt. Als dat niet gebeurt, zal ze je altijd als de duivel zien. Wees geen harde kerel. Wees geen idioot. Ik bel je later.'

Resolutie

Het Witte Huis zou de brief naar buiten hebben gebracht om aan te tonen dat Trump Turkije geen vrij spel heeft gegeven om Syrië binnen te vallen. In het Amerikaanse Congres rees groot protest tegen Trumps demarche in Syrië. De president gaf eerder deze maand zijn militairen plots de opdracht om naar huis terug te keren, omdat volgens hem de Verenigde Staten niets meer in Syrië te zoeken hebben. Daarbij liet hij zijn Koerdische bondgenoten aan hun lot over.

Opmerkelijk is dat het protest over de partijgrenzen heen groot is. Woensdag schaarde een groot deel van de Republikeinen zich achter een resolutie die Trumps beslissing veroordeelde om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken.

Geen engeltjes

Trump moest zijn beleid voor het Congres verdedigen en ontbond er zijn duivels. Hij beschuldigde de Koerden ervan 'geen engeltjes' te zijn en alleen voor het geld te vechten en hij noemde Nancy Pelosi, de Democratische woordvoerster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een 'derderangspolitica'. Pelosi had het over een inzinking. 'Het was triest om te zien', zei ze.