Trump beperkt zich tot nieuwe sancties tegen Iran

Bij de Iraanse aanval op Amerikaanse militairen in Irak zijn geen slachtoffers gevallen. President Donald Trump lijkt, net als Teheran, even op de rem te gaan staan. En roept de NAVO op meer actief te worden in het Midden-Oosten. 'Wij hebben geen Arabische olie nodig.'

Amerikaans president Donald Trump heeft woensdagmiddag relatief gematigd gereageerd op de Iraanse raketaanval, dinsdagnacht, op twee legerbasissen in Irak. Daarbij zijn volgens Trump geen Amerikaanse slachtoffers gevallen. En ook de infrastructurele schade zou 'minimaal' zijn.

Iran vergeldde zich zo voor de eliminatie van zijn topgeneraal Qassem Soleimani, vrijdag, door een Amerikaanse droneaanval, maar 'lijkt zich nu terug te trekken', aldus Trump. Eerder op de dag zei Iraans minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif dat met de raketaanvallen 'de gepaste maatregelen beëindigd' zijn.

Geen militaire actie

Wat initieel op een nieuwe escalatie van het Iraans-Amerikaanse conflict leek, kan voor beide partijen een moment zijn om even gas terug te nemen zonder gezichtsverlies te lijden bij de achterban. Trump legitimeerde de dood van Soleimani door de generaal als ''s werelds grootste terrorist' te noemen, die jarenlang conflicten in het Midden-Oosten oppookte. Maar hij kondigde geen nieuwe militaire acties aan. Hij onderstreepte de enorme slagkracht van het Amerikaanse leger, maar 'die moeten of willen we niet gebruiken'.

Wel kondigde Trump nieuwe sancties aan tegen Iran, bovenop de maatregelen die de economie van de Islamitische Republiek al midscheeps treffen. Hij noemde Teheran een 'sponsor van terreur', die nucleaire ambities koestert en via bevriende milities een 'hel in Jemen, Syrië, Libië, Irak en Afghanistan' heeft gecreëerd.

Nucleair akkoord

Trump liet de VS in 2018 al uit het nucleair ontwapeningsakkoord met Iran stappen dat zijn voorganger Barack Obama ondertekende. Hij riep de andere wereldmachten die destijds mee onderhandelden - Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China - op het akkoord met Teheran eindelijk ook op te blazen. En druk op Iran te zetten om een harder akkoord te sluiten. Pas dan, zei Trump, kunnen de sancties vervallen.

Opvallend: in een terzijde, waarin hij de militaire en economische verwezenlijkingen van zijn presidentschap nogmaals bewierrookte, liet Trump weten dat de VS 'geen olie uit het Midden-Oosten nodig hebben'. Door de toenemende productie van schalie-olie is de VS nu zo goed als energie-onafhankelijk.

Meer NAVO in Midden-Oosten

Tussen de lijnen bevestigde Trump zo wat al langer duidelijk is: dat de VS, na twee faliekante en peperdure oorlogen in Irak en Afghanistan, hun aanwezigheid in het Midden-Oosten eigenlijk willen afbouwen, de escalatie van het conflict met Iran ten spijt. Trump riep de bondgenoten van de NAVO dan ook op 'veel meer actief te zijn in het Midden-Oosten'. Zo zijn er nu zo'n 6.000 Amerikaanse troepen in Irak, tegenover zo'n 500 van de andere NAVO-landen.