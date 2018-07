Trump en Pompeo halen scherp uit naar Iran

In een Twitterbericht schreef hij in hoofdletters: 'Bedreig nooit of te nimmer de Verenigde Staten, anders zult u lijden onder de gevolgen, zoals maar weinigen in de geschiedenis hebben geleden. Wij zijn niet langer een land dat uw krankzinnige woorden van geweld en dood zal dulden. Pas op!'

In zijn 'Supporting Iranian Voices' speech kondigde Pompeo aan dat de VS met een radio-, televisie- en internetkanaal komen dat 24 uur per dag uitzendingen zal verzorgen in Farsi. 'Wij zullen de lang genegeerde stem van het Iraanse volk steunen', zei hij in Simi Valley, in Californië, voor een publiek van voornamelijk Iraanse Amerikanen.