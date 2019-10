Trump waarschuwt Turkije dat het zich in Syrië moet gedragen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Turkije donderdag in een tweet gewaarschuwd voor sancties als het zich bij zijn offensief in het noordoosten van Syrië niet aan de regels houdt. Om welke regels het gaat, voegde hij er niet aan toe.

'Turkije is al lang van plan de Koerden aan te vallen. Ze vechten al een eeuwigheid. (...) Ik probeer de eindeloze oorlogen te stoppen', tweette de president. 'Sommigen willen dat we tienduizenden soldaten naar de regio sturen en een nieuwe oorlog beginnen. (...) Anderen vinden dat we weg moeten blijven en de Koerden hun eigen oorlogen moeten laten uitvechten. Ik zeg: tref Turkije financieel en met sancties als het de regels niet volgt. Ik hou het in de gaten.'