Trumps uitspraak over Golanhoogten leidt tot wereldwijde ophef

De oproep van de Amerikaanse president om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen botst wereldwijd op veel kritiek. Maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu neemt het cadeautje dankbaar in ontvangst.

'Voorlopig is het enkel een idee. We hopen dat het daarbij blijft.' Rusland was vrijdag een van de vele landen die zware kritiek uitten op de Amerikaanse president Donald Trump. Die had donderdag een bommetje op Twitter gedropt met zijn oproep om na 52 jaar de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten aan de grens met Syrië te erkennen. Trump noemde dat 'van strategisch belang voor de veiligheid en de regionale stabiliteit van het land en de regio'.

'Zo'n idee kan op geen enkele manier bijdragen tot vrede in het Midden-Oosten. Eerder het omgekeerde is het geval', zei Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov. Hij schaarde zich achter zijn Syrische bondgenoot die Trumps standpunt 'een flagrante schending van het internationaal recht' noemde. Ook in de rest van de wereld botsten Trumps uitspraken op veel kritiek.

Diplomatieke verrassing

Met zijn oproep maakt Trump in een klap korte metten met het Amerikaanse beleid over de Golanhoogten, die in 1967 door Israël op Syrië werden veroverd en in 1981 werden geannexeerd. Die annexatie wordt internationaal niet erkend en de Verenigde Staten en de Verenigde Naties veroordeelden ze jarenlang scherp.

Praktische gevolgen van Trumps bocht zijn er niet meteen - er zijn geen onderhandelingen over de status van het gebied aan de gang en niemand verwacht dat Israël zich uit het gebied zal terugtrekken - maar diplomatiek kwam ze wel als een verrassing. Ze dreigt de spanningen in het Midden-Oosten verder op te drijven en een vredesdeal tussen Israël en de Palestijnen te ondermijnen.

Cadeautje voor Netanyahu

De move van de Amerikaanse president wordt vooral gezien als een cadeautje aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die momenteel voor zijn politiek overleven vecht. Netanyahu wordt verdacht van corruptie en dreigt bij de verkiezingen van 9 april de duimen te leggen tegen oud-generaal Benny Gatz. Hij heeft er alle baat bij zijn vriendschap met Trump uit te spelen.

Tijdens een meeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Jeruzalem haastte Netanyahu zich dan ook om zijn dankbaarheid uit te drukken. 'President Trump heeft geschiedenis geschreven', zei hij. 'Hij heeft het nog maar eens gedaan. Zijn boodschap is dat de Verenigde Staten aan de kant van Israël staan.'