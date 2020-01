Trumps vredesdeal speelt vooral Israël in de kaart

De Amerikaanse president Trump heeft een vredesplan voor het Midden-Oosten voorgesteld. Een tweestatenoplossing blijft het doel, maar Trumps voorstellen spelen vooral Israël in de kaart.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdagavond zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten af, waaraan zijn schoonzoon Jared Kushner bijna drie jaar lang sleutelde. Daarin erkennen de Verenigde Staten de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. In ruil moeten de Israëli's de uitbreiding van de nederzettingen voor vier jaar bevriezen.

In die periode moeten er onderhandelingen plaatsvinden die de Palestijnen uitzicht geven op een eigen staat. Opvallend is dat Trump aankondigde dat de Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem komt, terwijl hij even voordien nog had gezegd dat 'Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël' blijft.

Het plan is vooral een geschenk voor de Israëlische premier Netanyahu, die Trump flankeerde tijdens de presentatie. Israël trekt op 2 maart naar de stembus voor de derde verkiezingen in een jaar. Netanyahu hoopt dat de geste van Trump - die populair is in Israël - hem het nodige duwtje naar de zege geeft. Na de verkiezingen in april en september slaagde Netanyahu er niet in een meerderheid te vinden.

Hoofdstad

Met zijn 'ultieme deal' bewijst Trump nog maar eens dat hij volledig op de lijn van Israël zit. Eerder erkende hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël en verhuisde hij de Amerikaanse ambassade naar de stad. Bovendien erkenden de VS de annexatie van de Golanhoogte, een gebied dat Israël in 1967 veroverde op Syrië, en kondigden ze aan dat ze de joodse kolonies in Palestijns gebied niet langer als illegaal bestempelen.

Met zijn omstreden demarches stampte Trump het graf van het vredesproces stevig aan. Na de verhuizing van de Amerikaanse ambassade verbraken de Palestijnen de contacten met het Witte Huis. Trump reageerde keihard op de Palestijnse kritiek en schrapte honderden miljoenen dollars aan humanitaire hulp. Ook de Verenigde Naties kregen minder Amerikaans geld voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen.

Saoedi-Arabië

Desondanks zette Trump het werk aan zijn vredesdeal voort. Jared Kushner, zijn schoonzoon en speciale gezant, probeerde goodwill los te weken bij de Arabische landen, met op kop Saoedi-Arabië. Zij moesten de Palestijnen onder druk zetten de deal van Trump te slikken.

Om de boel te smeren, organiseerde Kushner in juni vorig jaar het economische luik van het vredesplan: dat voorziet in 50 miljard dollar voor de Palestijnen. Die reageerden unaniem afwijzend: 'Palestina is niet te koop', zei Hamas-leider Ismael Haniyeh.