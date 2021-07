Tunesische president zet regering af en ontketent politieke escalatie

Een aanhanger van de grootste politieke partij van Tunesië, de gematigd islamistische Ennahda, raakt in gevecht met een politieagent in de buurt van het parlementsgebouw in Tunis.

Tunesië zit in de grootste politieke crisis sinds de Arabische Lente in 2011. Nadat de president in samenspraak met het leger de premier de laan had uitgestuurd, kwam het maandag tot straatgevechten tussen aanhangers van beide kampen.

Toen hij als eerste de zwembadrand aantikte, kon de Tunesische tiener Ahmed Hafnaoui het zelf amper geloven. De onbekende achttienjarige klopte alle favorieten en zwom zondag naar goud op de 400 meter vrije slag op de Spelen in Tokio. Zijn coach en familie gingen uit het dak. Hafnaoui is pas de vierde Tunesiër ooit die zich olympisch kampioen mag kronen. ‘Ik draag deze medaille op aan alle Tunesiërs’, zei de jongen met tranen in de ogen. ’Jullie kunnen trots zijn op deze titel.’

De overwinning van Hafnaoui was een onverwacht lichtpuntje voor de Tunesiërs die in een diepe coronacrisis zitten. Tunesië is momenteel een van de zwaarst getroffen landen. Officieel zijn al meer dan 18.000 van de 12 miljoen inwoners gestorven en amper 7 procent van de bevolking is al volledig ingeënt. Daarnaast trekt al maanden een golf van politieke verbittering door het Noord-Afrikaanse land. Ruziënde politieke toppers slagen er niet in het land uit het economische dal te trekken en de economische gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden.

De essentie Zondag zette de Tunesische president Kais Saied het parlement op non-actief en ontsloeg hij de premier.

De islamistische Ennahda-partij, de grootste in het parlement, beschuldigt de president ervan een staatsgreep te plegen.

Maandag kwam het tot schermutselingen tussen aanhangers van beide kampen.

De fragiele en zeldzame Arabische democratie dreigt te ontsporen.

Straatgevechten

Maandag ging het ongenoegen naar een voorlopig kookpunt. Voor het parlement braken straatgevechten uit tussen de aanhangers en de tegenstanders van de Tunesische president Kais Saied. Er werd met stenen en flessen gegooid en verschillende mensen raakten gewond.

De schermutselingen kwamen er daags na de beslissing van Saied om de werkzaamheden van het parlement voor een periode van 30 dagen op te schorten en premier Hichem Mechichi uit zijn functie te ontheffen. Ook schortte hij de immuniteit van de parlementsleden op en eiste hij dat alle corruptieschandalen worden onderzocht.

Saied had daartoe besloten na zware antiregeringsprotesten tijdens het weekend in meerdere steden, waaronder in hoofdstad Tunis. De woede van de betogers richtte zich vooral tegen de islamistische partij Ennahda, de grootste partij in het parlement, en ze eisten het ontslag van de regering.

‘We hebben dit besluit genomen om de sociale rust in het land te herstellen en de staat te redden’, zei president Saied op de staatstelevisie. ‘Veel mensen zijn bedrogen en verraden. Het volk is van zijn rechten beroofd.’ Volgens Saied is zijn manoeuvre in overeenstemming met artikel 80 van de grondwet. Hij wil nu samen met de nieuwe premier de uitvoerende macht op zich nemen.

Na de ongeziene zet van Saied barstte een groots volksfeest uit bij tienduizenden aanhangers van de president. Er werd vuurwerk afgestoken en gedanst. ‘Het is voor het eerst in mijn leven dat een staatshoofd de juiste beslissing neemt’, zei een van de feestende demonstranten op televisie. ‘We hebben ons land teruggenomen.’ De wrok ten aanzien van de moslimbroeders van Ennahda zit diep.

Dit is een coup van Saied gericht tegen de revolutie, de grondwet en de democratie Rached Ghannouchi Parlementsvoorzitter en leider van de islamistische Ennahda-partij

Parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi, eveneens leider van de Ennahda-partij, reageerde woest op de zet van de president. ‘Dit is een coup van Saied gericht tegen de revolutie, de grondwet en de democratie’, klonk het op Facebook en tegen het persagentschap Reuters.

Hij riep de aanhangers van Ennahda op eveneens op straat te komen, wat maandag tot schermutselingen leidde tussen de volgelingen van beide kampen. Ghannouchi organiseerde voor de afgesloten parlementsingang een sit-in, nadat soldaten hem de toegang ontzegd hadden.

Arabische lente

De escalatie van de voorbije dagen komt er na een al jaren sluimerende politieke crisis. Vooral een machtsstrijd tussen de islamisten van Ennahda en de meer seculiere politieke krachten maakte noodzakelijk beleid moeilijk.