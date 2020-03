Turkije: 'Al 75.000 migranten richting EU'

De duizenden zouden vanuit Istanbul ruim 200 kilometer westelijker via de stad Edirne naar Griekenland of Bulgarije gaan. Die twee landen hebben de grensbewaking verscherpt. Bij de Grieks-Turkse grenspost van Kastanies en Pazarkule hebben zich volgens de Griekse autoriteiten zeker 3000 migranten verzameld aan de Turkse kant.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er volgens de Griekse onderminister van Defensie Alkiviadis Stefanis 9600 pogingen verijdeld om illegaal Griekenland vanuit Turkije binnen te komen. Zaterdag zijn in het noordoosten van Griekenland zeventig mensen aangehouden die illegaal de grens waren overgestoken, waarschijnlijk door de rivier de Evros over te steken. Ondanks het slechte weer zijn 220 migranten er zondag in geslaagd met boten op het Griekse eiland Lesbos te landen.