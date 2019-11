Turkije arresteert oudere zus van IS-leider al-Baghdadi

Ankara hoopt dat de 65-jarige vrouw een schat van informatie over de terreurgroep Islamitische Staat oplevert.

Turkse militairen hebben maandag Rasmiya Awad, de oudere zus van de gedode IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, gearresteerd in het noorden van Syriƫ. Ze werd opgepakt in de stad Azaz in de buurt van Aleppo, bevestigt een Turkse regeringsmedewerker. De Turkse instanties ondervragen haar en haar echtgenoot en schoondochter, die ook zijn opgepakt.

De 65-jarige vrouw was bij haar arrestatie in het gezelschap van vijf kinderen. Ze zou volgens de Turken een hoop informatie hebben over het IS-netwerk.

Goudmijn

'Rasmiya Awad is gevangengenomen bij een inval in een container nabij Azaz', zei de regeringsmedewerker. 'We hopen van Baghdadi's zus een overvloed aan informatie te vergaren over de interne gang van zaken bij IS. Ze is een goudmijn voor inlichtingen.'

IS-leider Al-Baghdadi bracht zichzelf om het leven tijdens een militaire operatie van de Amerikaanse Special Forces in het weekend van 26 oktober. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel in het complex waar hij verbleef, in de provincie Idlib in het noordwesten van Syriƫ. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij doodde ook meerdere kinderen.