‘Turkije gaat Syrische vluchtelingen doorlaten naar Europa'

Volgens Turkse media zijn enkele honderden Syrische vluchtelingen te voet op weg naar de grens met Griekenland. Ze doorkruisen noordwest Turkije en een hooggeplaatste bron zei aan het Turkse persagentschap dat Turkije hen zal doorlaten. Op een zes uur durende crisisvergadering zou de Turkse regering beslist hebben om geen Syrische migranten meer tegen te houden die over land of over zee naar Europa trekken.

Luchtaanval op Turkse militairen

De maatregel volgt nadat donderdag bij een luchtaanval in de Syrische provincie zeker 33 Turkse militairen zijn omgekomen. De aanval volgens Ankara zijn uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad. Turkije reageerde vrijdag met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger, meldden overheidsfunctionarissen aan staatspersbureau Anadolu.

Door het oplaaiende conflict in Idlib is een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn bijna 1 miljoen vluchtelingen op weg naar de grens met Turkije, en dat aantal kan nog oplopen tot 2 miljoen. Turkije is al het land dat wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangt. In het land zitten zo’n 5 miljoen vluchtelingen, waarvan 3,6 miljoen mensen uit Syrië.