Turkije protesteert omdat het uit F-35-project gebannen wordt

Ankara vindt het oneerlijk dat de VS een levering van 100 gevechtsvliegtuigen annuleren. Het roept de VS op die beslissing ongedaan te maken.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu noemde de beslissing van de Amerikanen oneerlijk. 'We nodigen de VS uit de beslissing ongedaan te maken. Ze kan onherstelbare wonden slaan in onze strategische relaties', zei hij. 'We zijn een van de belangrijkste partners in het F-35-programma.'