Turkije start operatie 'Lenteschild' in Syrië

Volgens Turkije is de militaire operatie een zaak van zelfverdediging.

Turkije heeft zondag bevestigd dat het een militaire operatie is gestart tegen het Syrische leger in de stad Idlib, in het noordwesten van Syrië. De operatie krijgt de naam: Bahar Kalkani, ofwel Lenteschild. De operatie geldt als antwoord op de dood van een dertigtal Turkse soldaten bij Idlib eerder deze week.

'De enige doelstelling van de operatie is zelfverdediging tegen de soldaten van Assad die de Turkse troepen aanvallen', aldus de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zondag. Volgens hem is de operatie een succes. 'Zo'n 23.200 regimetroepen, een drone, acht helikopters, 103 tanks en drie luchtafweersystemen zijn geneutraliseerd', klonk het. Hij herhaalde ook dat Ankara niet uit is op een confrontatie met Rusland, dat het regime van Bashar al-Assad steunt.

Syrische staatsmedia zeggen van hun kant dat twee gevechtsvliegtuigen van het Syrische leger zijn geviseerd door de Turkse strijdkrachten. Het Syrische leger kondigde daarop aan dat het elk "vijandig vliegtuig" in de regio gaat bekampen. "De legerleiding heeft besloten om het luchtruim boven het noordwesten van Syrië te sluiten voor elk vliegtuig en elke drone", aldus het Syrische persagentschap Sana, op basis van een militaire bron. "Elk vliegtuig dat het luchtruim doorkruist, zal worden beschouwd als een vliegtuig van de vijand dat moet neergehaald worden."

De voorbije dagen lekten er al details uit over de militaire operatie. Turkije beweerde in de regio een installatie met chemische wapens te hebben vernietigd, wat door Syrië werd ontkend. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Syrië sprak zaterdag over zowat zeventig Syrische soldaten die waren omgekomen bij verschillende Turkse aanvallen.

1 miljoen

De internationale gemeenschap is ongerust over de escalatie van het geweld in Idlib, waar de humanitaire situatie al dramatisch was. Sinds eind vorig jaar zijn bijna een miljoen inwoners er op de vlucht geslagen.

Turkije eist dat Assad zich terugtrekt tot aan de grenzen van een vorig bestand (van september 2018). Toen werd een de-escalatiegebied afgesproken die de Turken mochten controleren. Maar omdat Assad elke vierkante centimeter van Syrië terugwil, rukte hij sinds december op. Ook voorbij de grenzen van dat bestand. Met dus Turkse doden tot gevolg.