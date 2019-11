Turkije stuurt vanaf maandag IS-strijders terug naar Europa

Het gaat om strijders die werden opgepakt bij het militaire offensief in Noord-Syrië. Ankara is de passiviteit van de Europese landen beu.

Het gaat om IS-strijders die Turkije eerder heeft opgepakt tijdens zijn militaire operatie in Noord-Syrië. Ze zaten vast in Koerdische gevangenissen en kampen, maar konden ontsnappen in de chaos van het offensief. Turkije heeft 287 IS-aanhangers gearresteerd, onder wie vrouwen en kinderen. Soylu meldde begin deze maand al dat Ankara de strijders wilde terugsturen maar gaf toen geen termijn.