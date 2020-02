Turkije vernielt Syrische doelwitten

Turkije heeft naar eigen zeggen een 'installatie van chemische wapens' van de Syrische overheid in het noordwesten van het land vernield. Ook andere doelwitten werden gebombardeerd.

Volgens een hooggeplaatste Turkse functionaris vernietigden Turkse troepen in de nacht van vrijdag op zaterdag de installatie, op 13 kilometer ten zuiden van Aleppo, 'net als een groot aantal andere doelwitten van het regime'. De functionaris trad niet in detail.

Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR) viel Ankara de militaire luchthaven Kweires aan, ten oosten van Aleppo, waar volgens de ngo geen chemische wapens waren. Damascus is al meermaals beschuldigd van het gebruik van chemische wapens sinds het conflict in Syrië in 2011 uitbrak. De Syrische regering ontkent dat en stelt zich te hebben ontdaan van chemische wapens. Maar veel waarnemers twijfelen daar aan.