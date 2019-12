Turkije waagt zich in Libisch wespennest

Op vraag van de regering van nationale eenheid stuurt Turkije weldra soldaten naar Libië. De honger naar energie stuwt Recep Tayyip Erdogan naar het broeinest in Noord-Afrika.

Turkije staat op het punt het ruim acht jaar oude conflict in Libië een nieuwe dimensie te geven. President Recep Tayyip Erdogan gaf zijn leger de opdracht zich klaar te maken voor een operatie in het Noord-Afrikaanse land. ‘De regering van nationale eenheid in Tripoli heeft ons om hulp gevraagd. Wij gaan op die vraag in’, klonk het donderdag.

Tegen 9 januari hoopt Erdogan van zijn parlement het fiat te krijgen voor de troepenontplooiing. De Turkse soldaten gaan in de eerste plaats Libische militairen trainen die de regering van nationale eenheid trouw zijn. Daarnaast steken ze een handje toe bij de oprichting van een elitekorps. Ankara stuurt ook militair materieel.

Generaal Haftar

De Turkse inmenging moet de internationaal erkende regering in staat stellen de troepen te verslaan van generaal Khalifa Haftar. Die bouwde de voorbije jaren een machtsbasis uit in het oosten van Libië en controleert het leeuwendeel van ‘s lands olie-installaties.

De regering van nationale eenheid in Tripoli heeft ons om hulp gevraagd. Wij gaan op die vraag in. Recep Tayyip Erdogan Turkse president

In april dit jaar rukten Haftar en co. op naar Tripoli. De regeringstroepen wisten het offensief voorlopig af te slaan. Maar hoelang? Sinds september vechten volgens de Verenigde Naties duizenden Russische en Sudanese huurlingen aan de zijde van Haftars leger. De Verenigde Arabische Emiraten stellen dan weer drones van Chinese makelij ter beschikking. Ook Egypte en Jordanië kozen de kant van Haftar in de burgeroorlog en leverden hem de voorbije jaren militaire steun.

De Turkse interventie kan de regionale spanningen dus gevoelig opdrijven. Bovendien waagt Ankara zich in een wespennest. Sinds dictator Muammar Khadaffi in 2011 met steun van de NAVO verdreven is, is Libië in de ban van geweld en chaos. Die veranderde het land in een magneet voor radicale islamisten, mensensmokkelaars en migranten die dromen van een beter leven in Europa.

Energiehonger

Al die gevaren lijken voor Erdogan niet op te wegen tegen zijn honger naar energie. Eind november sloot hij met de regering in Tripoli een maritiem akkoord. Dat maakt de oprichting mogelijk van een exclusieve economische zone die reikt van de Turkse zuidkust tot de noordoostelijke kust van Libië en geeft Ankara volgens Erdogan het recht in dat gebied naar energiebronnen te speuren.

Met de deal joeg de Turkse president andere landen in de regio, zoals Griekenland, Cyprus, Egypte en Israël, tegen zich in het harnas. Vooral Athene steekt zijn mishagen niet onder stoelen of banken. De Grieken en de Turken staan al maanden op voet van oorlog omdat Ankara voor de Cypriotische kust naar energie speurt.