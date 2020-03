Turks-Russisch topoverleg over escalerend geweld in Idlib

Het topoverleg belooft allerminst een zondagswandeling te worden. Erdogan en Poetin moeten proberen hun tegengestelde verwachtingen te verzoenen. De eerste zal zijn wens om een nieuwe veiligheidszone te creƫren in de noordwestelijke provincie in de verf zetten.

Hij wil er de intussen miljoenen naar Turkije vluchtelingen hervestigen en zo de druk op zijn positie in eigen land milderen. Poetin blijft echter zijn steun uitspreken voor de Syrische president Bashar al-Assad en diens missie om de volledige controle over zijn land terug te winnen.

Onzekerheid

Het is de vraag wie bereid is toegevingen te doen. De voorbije weken bleek ieder diplomatiek overleg vruchteloos. Zelfs al komt een akkoord uit de bus, blijft het afwachten hoe zich dat in de praktijk vertaalt. In 2018 kwam het al twee keer tot een deal over Idlib, maar telkens werd die aan flarden geschoten op het terrein.