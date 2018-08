‘Turkse economie stevent af op recessie'

De Turkse economie moet sterk afkoelen om de inflatie onder controle te krijgen. ‘Een recessie is onvermijdelijk’, zegt Michael Geeroms, specialist groeimarktobligaties van KBC.

In de Amerikaanse hoofdstad Washington streek woensdag een Turkse delegatie neer voor spoedoverleg met Amerikaanse collega’s om de diplomatieke crisis tussen de twee landen te bezweren. Centraal in het conflict staat de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Turkije arresteerde de man in oktober 2016. Het beschuldigt hem van terrorisme en spionage.

Sinds enkele dagen voeren de VS, onder meer via sancties, de druk op om de vrijlating van Brunson te bekomen. De diplomatieke crisis heeft de jongste dagen de al langer durende turbulentie op de Turkse financiële markten nog aangewakkerd.

De Turkse lira verloor sinds begin dit jaar 26 procent van zijn waarde en de langetermijnrente steeg dinsdag even boven 20 procent. Die ontsporing is te wijten aan een oververhitting van de economie die op haar beurt een gevolg is van een te soepel monetair en begrotingsbeleid.

Machtsgreep

‘De kern van de zaak is dat de centrale bank haar werk niet kan doen, omdat ze niet onafhankelijk is’, zegt Geeroms. ‘De inflatie bedraagt 15,85 procent, terwijl de centrale bank streeft naar 5 procent inflatie. Toch verhoogde de centrale bank de rente niet bij de jongste vergadering.’

De vraag is hoe ver het land in de dieperik moet tuimelen vooraleer het gezond verstand zegeviert. michael geeroms specialist groeimarktobligaties kbc

Geeroms verwijst naar de machtsgreep van president Recep Tayyip Erdogan bij de centrale bank. Erdogan kondigde na zijn overwinning bij de recente presidentsverkiezingen aan dat hij meer invloed zal uitoefenen op het monetaire beleid. Hij benoemde ook zijn schoonzoon tot minister van Financiën.

De forse daling van de lira verhoogt de schuldenlast van de vele Turkse bedrijven die geld hebben geleend in dollar of in euro. Turkse ondernemingen hebben een schuld in vreemde munt van ongeveer een derde van het bruto binnenlands product (bbp) of zowat 250 miljard euro. Als die bedrijven hun leningen niet kunnen terugbetalen, dreigen de banken in de problemen te komen. De banken worstelen nu al met een stijging van de wanbetalingen.

‘Ik verwacht op korte termijn geen verbetering van het economisch beleid’, zegt Geeroms. ‘De obsessie van Erdogan is dat de groei hoog moet blijven. Maar een vicieuze cirkel dreigt. Als de centrale bank de kortetermijnrente niet verhoogt, zal de munt verder dalen. De vraag is hoever het land in de dieperik moet tuimelen vooraleer het gezond verstand zegeviert.’

Kwetsbaar

Turkije is erg afhankelijk van buitenlands kapitaal en dus van de goodwill van buitenlandse beleggers, omdat het tekort op de lopende rekening is toegenomen tot meer dan 6 procent van het bbp. ‘Turkije is kwetsbaar voor een verslechtering van het beleggerssentiment’, waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in juli. KBC blijft negatief over beleggingen in Turkse lira.

Er is volgens specialisten geen andere optie dan een strakker monetair en begrotingsbeleid. De Turkse centrale bank moet haar basisrente verhogen naar minstens 30 procent, zegt Cristian Maggio, hoofd groeimarkten van het Londense beurshuis TD Securities. De basisrente bedraagt nu 17,75 procent. Geeroms beklemtoont dat de economie sterk moet afkoelen om de inflatie onder controle te krijgen. ‘Een recessie - twee kwartalen met negatieve groei - is onvermijdelijk.’