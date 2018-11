Turkse inflatie stijgt boven 25 procent

In Turkije is de inflatie voor het eerst in 15 jaar boven 25 procent uitgestegen, wat de druk op president Erdogan nog groter maakt.

In Turkije stijgen de prijzen in de winkel in een maand tijd even snel als in België in een jaar, namelijk met 2,7 procent. Dat blijkt uit de inflatiecijfers die de Turkse overheid maandag publiceerde.

In vergelijking met een jaar geleden zijn de prijzen met 25,2 procent gestegen, een nieuw record in de jongste vijftien jaar. De prijzen van voedsel en energie stijgen zelfs aan een nog hoger tempo, met 29 procent per jaar.

De Turkse lira is dit jaar al meer dan 40 procent van zijn waarde verloren tegenover de dollar, onder meer door diplomatieke en economische onenigheden met de Verenigde Staten. Daarnaast stellen beleggers zich vragen bij de onafhankelijkheid van de centrale bank in Turkije, omdat president Recep Tayyip Erdogan al duidelijk maakte dat hij er zelf de koers wil bepalen.

Inflatie onder controle houden is cruciaal voor Erdogan om politiek te overleven. Hij werd begin jaren 2000 populair omdat hij voor het eerst in jaren de inflatie onder controle kreeg, wat ademruimte gaf om een brede middenklasse te laten groeien. Diezelfde middenklasse ziet nu haar spaargeld verdampen.