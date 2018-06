Turkse oppositie vraagt 600.000 verkiezingswaarnemers

'Erdogan is een arrogante man die geen eerbied voor zijn volk heeft', zei Ince. Hij verzekerde dat hij, indien verkozen, 'niemand uitsluit' bij het regeren. Sinds de mislukte staatsgreep van 2016 creëerde Erdogan vooral enorme tweespalt , door honderdduizenden tegenstanders te laten arresteren of ontslaan.

Volgens de meeste peilingen slaagt Erdogan, die al sinds 2003 de plak zwaait in Turkije, er zondag niet in de volstrekte meerderheid te halen die nodig is om meteen herkozen te worden. In een tweede ronde op 8 juli zou hij het dan moeten opnemen tegen Ince.