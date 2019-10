Turkse troepen vallen noordoosten Syrië binnen

Islamitische Staat

De Turkse inval krijgt de steun van de Verenigde Staten, die zich terugtrokken zodat de Turken vrij spel kregen. Over de partijgrenzen heen steeg in Washington de kritiek op dat de VS hun trouwe bondgenoot zo een mes in de rug planten. De Koerden en de VS vochten in het noorden van Syrië samen tegen Islamitische Staat (IS). De Koerden waren cruciaal om de terreurgroep te verdrijven en verloren daarbij zo'n 11.000 man.