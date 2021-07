Twee doden bij drone-aanval op tanker

De productentanker Mercer Street werd donderdagnacht voor de kust van Oman aangevallen. Het schip was leeg op weg van Dar es Salaam (Tanzania) naar Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten. Het bevond zich op het moment van de aanval op 159 kilometer van de haven van Duqm, meldt de maritieme website Splash247.com .

Bij de aanval kwamen twee bemanningsleden om het leven, een Roemeen en een Brit. Het is voor het eerst in jaren dat bij een aanval op een vrachtschip doden vielen.

Volgens expers van de U.S. Navy ging het om een aanval met drones. Wie er achter zit, is momenteel onduidelijk.

Zodiac Maritime

Zodiac zei aanvankelijk dat het om een aanval door piraten ging, maar Israël opperde dat Iran achter het incident zat. ‘Het is niet de eerste keer dat we ons bewust zijn van Irans agressie op zee en meer in het algemeen in de regio, waarbij burgers worden getroffen’, zei een hooggeplaatste Israëliër.