VK en VS gaan olietankers in Perzische Golf beschermen

Het Verenigd Koninkrijk gaat samen met de Verenigde Staten een internationale coalitie leiden die één missie heeft: de scheepvaart in de Perzische Golf beschermen. De maatregel komt er nadat Iran enkele olietankers in de regio aan de ketting gelegd heeft.

De spanningen tussen de Britten en de Iraniërs liepen op nadat het VK begin juli in de buurt van Gibraltar een Iraanse olietanker in beslag genomen had. De maatregel drong zich volgens Londen op omdat Teheran de internationale sancties tegen Syrië schond.

Straat van Hormuz

De actie schoot Iran in het verkeerde keelgat. Twee weken later hield het in de Straat van Hormuz, de belangrijkste maritieme transportroute voor olie in de wereld, een Britse tanker tegen. Die ligt nog steeds aan de ketting. De voorbije dagen waren twee kleinere schepen hetzelfde lot beschoren. Iran beschuldigt hen van oliesmokkel.

'Het is van cruciaal belang het vrij verkeer van internationale schepen door de Straat van Hormuz te verzekeren. Daarom sturen we onmiddellijk twee schepen naar het gebied', verduidelijkte de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, maandag de missie met de VS.

Door met de Amerikanen in zee te gaan verandert Londen het geweer van schouder. De afgelopen weken poogde het nog een Europese operatie in de steigers te zetten. Heel wat Europese lidstaten voelen er evenwel weinig voor om met de VS samen te werken. Zij houden Washington verantwoordelijk voor de huidige spanningen met Iran.

Nucleaire deal

Europa zet alle zeilen bij om de nucleaire deal met Iran te redden. In 2015 beloofde Teheran de internationale gemeenschap zijn nucleaire activiteiten af te bouwen. In ruil zouden Europa en de VS hun sancties tegen Iran afbouwen.

Maar Amerikaans president Donald Trump trok zijn land in mei 2018 eenzijdig terug uit het akkoord. Hij voerde een resem strafmaatregelen tegen Iran weer in. Die hebben de Iraanse economie in een wurggreep.