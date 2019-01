VN buigen zich over lot Saoedische vrouw in Thailand

Omdat er toch mee gedreigd werd om haar terug te sturen, had ze maandag de toegang tot haar hotelkamer gebarricadeerd. Onder internationale druk lijkt de Thaise overheid nu gas terug te nemen. 'We zullen haar vandaag niet terugsturen', zegt Surachet Hakparn van de Thaise immigratiepolitie. 'Als ze niet terug wil, dan kunnen we haar niet terugsturen.' Nog volgens Hakparn zal de Saoedische vrouw in de loop van de dag ook kunnen spreken met een vertegenwoordiger van het VN-Vluchtelingenagentschap UNHCR, zoals ze gevraagd had.