VN-expert: 'Voldoende bewijzen voor onderzoek naar Saoedische kroonprins'

Nadat ze zelf gedurende zes maanden onderzoek had gedaan naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zei Agnès Callamard, speciaal verslaggeefster van de VN over buitengerechtelijke executies, in een rapport dat ze 'geloofwaardige bewijselementen' had vastgesteld 'die een bijkomend onderzoek rechtvaardigen naar de individuele verantwoordelijkheid van de hoge Saoedische verantwoordelijken, die van de kroonprins inbegrepen'.