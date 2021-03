VN-experts dringen aan op vrijlating VUB-gastdocent Djalali

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties sporen Iran aan de Iraans-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali vrij te laten. Volgens hen verkeert de VUB-gastdocent in kritieke toestand door 'lichamelijke en psychologische mishandeling'.

'De situatie van Ahmadreza Djalali is werkelijk verschrikkelijk. Hij wordt al meer dan 100 dagen in aanhoudend isolement gehouden', klaagden mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties donderdag aan. Volgens de experts verlicht het gevangenispersoneel zijn kleine cel 24 uur per dag om de Iraans-Zweedse wetenschapper van zijn slaap te beroven.

Maar niet alleen de 'psychologische mishandeling' baart hen zorgen. 'Medische problemen verhinderen Djalali goed te eten, wat leidde tot een spectaculair gewichtsverlies. Zijn situatie is zo moeilijk dat hij problemen zou hebben met spreken', zeiden de deskundigen. De 'wrede en onmenselijke behandeling' doet de deskundigen, die gemandateerd zijn door de Verenigde Naties maar niet namens de organisatie spreken, vrezen dat Djalali binnenkort kan sterven in de gevangenis.

Ze zijn van mening dat de langdurige eenzame opsluiting van Djalali geen op zich staand geval is, maar een procedure die Iran systematisch hanteert om gevangenen te straffen en onder druk te zetten, onder andere om gedwongen bekentenissen af te dwingen. 'Er is maar één woord om de fysieke en psychologische mishandeling van Djalali te omschrijven en dat is marteling', zeiden de VN-deskundigen.