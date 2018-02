VN 'vinden geen woorden meer' voor Syrisch geweld

Oost-Ghouta is een van de weinige regio's nabij Damascus die nog in handen zijn van rebellengroepen. Het leger van Syrisch dictator Bashar al-Assad begon daarom zondag met zware bombardementen. Het doorgaans goed ingelichte Syrisch Observatorium voor Mensenrechten telde al zeker 250 doden, van wie 54 kinderen, en 850 gewonden. Vandaag vielen er minstens 66 doden, maandag ruim honderd. Het zou gaan om de dodelijkste tweedaagse in de Syrische burgeroorlog sinds Assad in 2013 gifgas inzette tegen zijn eigen volk.

'Als we niet opletten, gaan we naar een humanitaire ramp', aldus Le Drian. 'Het politieke proces is geblokkeerd. Nu het gevecht tegen Islamitische Staat afgerond lijkt, gaat de burgeroorlog gewoon voort. In Oost-Ghouta, in Idlib (regio in noordwestelijk Syrië, nvdr.). En de situatie wordt nog erger door de nieuwe regionale dimensie: de inval van Turkije nabij Afrin, de Iraanse inval in Israël.'