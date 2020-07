VN vragen België Syriëstrijder met doodstraf te repatriëren uit Irak

VN-rapporteur Agnès Callamard spoort België aan de in Irak ter dood veroordeelde terrorist Bilal al Marchohi naar ons land terug te halen en hem hier een eerlijk proces te geven.

De Syriëstrijder Bilal al Marchohi is in oktober 2017 gevangengenomen door Amerikaanse troepen bij de herovering van de Syrische stad Raqqa. Daarna werd hij uitgeleverd aan buurland Irak, waar hij vorig jaar in maart tot dood werd veroordeeld. Eerder kreeg ook Tarik Jadaoun uit Verviers de doodstraf in Irak.



'Na een repatriëring zou Al Marchohi in België berecht en beoordeeld kunnen worden in overeenstemming met het internationaal recht', schreef VN-rapporteur Callamard op 7 mei in een brief die na twee maanden automatisch openbaar wordt gemaakt door de VN. Zonder dat de Belgische overheid daarop geantwoord heeft, volgens advocaat Alexis Deswaef.

De VN-rapporteur is van mening dat België had moeten ingrijpen voor Al Marchohi werd uitgeleverd aan Irak, waar hij riskeert gemarteld te worden of onderworpen te worden aan een andere mensonterende behandeling, en waar hij geen kans maakte op een eerlijk proces en ter dood werd veroordeeld.

België hoeft zich door een wetswijziging weinig te bekommeren om het lot van Al Marchohi en Jadaoun. Buitenlandse Zaken is normaal verplicht Belgen bij te staan die in het buitenland worden gearresteerd of in detentie gehouden.