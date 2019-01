VS begonnen met militaire terugtrekking uit Syrië

Om veiligheidsredenen komen er geen details over termijnen, plaatsen of troepenbewegingen.

De Verenigde Staten zijn vrijdag begonnen de terugtrekking uit Syrië. Dat zegt een woordvoerder van de coalitie die onder leiding van de Amerikanen tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) vecht. Hij wou geen details over de operatie geven, waardoor het onduidelijk is of ook de andere coalitiepartners, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hun troepen terugtrekken.

Later op de dag verduidelijkten bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie dat voorlopig alleen materieel wordt weggehaald uit Syrië. 'We halen in deze fase geen manschappen weg', zei een functionaris van het Pentagon aan het persagentschap AFP. Maar dat het materieel wel al werd geëvacueerd, is een signaal dat de VS vaart zetten achter hun militaire exit uit Syrië.

Samen met hun Koerdische bondgenoten vechten zo'n 2.000 Amerikaanse soldaten tegen IS in Syrië. Ze zouden intussen zo'n kwart van het Syrische grondgebied in handen hebben, waardoor hun vertrek voor verschillende partijen interessant is. De terreurgroep IS dreigt weer wat ademruimte te krijgen en zowel het Syrische regime met zijn Russische en Iraanse bondgenoten als Turkije heeft interesse in het gebied. Velen vrezen dan ook een opflakkering van geweld.

Te duur en te gevaarlijk

De terugtrekking is een oude wens van de Amerikaanse president Donald Trump, die de missie te duur en te gevaarlijk vindt. Vorige maand veroorzaakte hij consternatie in binnen- en buitenland toen hij aankondigde dat hij binnen dertig dagen de Amerikaanse troepen uit Syrië zou terugtrekken. 'We hebben IS verslagen, mijn enige reden om daar aanwezig te zijn', tweette hij toen.

Onder druk van zijn kabinet en adviseurs zwakte hij dat later af. Zondag nog stelden de VS Israël en de Koerden gerust dat ze zich pas zouden terugtrekken als zeker was dat de Koerden veilig waren en als ze garanties hadden dat IS verslagen was.