VS beschuldigen Iran van aanslagen in Golf van Oman

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft donderdag Iran beschuldigd van de aanslagen op de olietankers in de Golf van Oman . Pompeo zei dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren.

Om zijn beschuldiging te staven haalde hij informatie aan die door de inlichtingendienst is verzameld. Pompeo had het over de wapens, de vorige aanvallen tegen schepen die Washington ook in de schoenen van Iran heeft geschoven, en het feit dat geen enkele met Iran gelinkte groep in de regio over de middelen beschikt om zo'n niveau van gesofisticeerdheid te bereiken.