VS beschuldigen Saoedische kroonprins van moord op Khashoggi

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) heeft de moord op journalist Jamal Khashoggi 'goedgekeurd'. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Amerikaanse sancties tegen MBS komen er niet.

Enkele uren nadat de Amerikaanse president Joe Biden voor het eerst sinds zijn aantreden gebeld had met de Saoedische koning Salman, heeft zijn regering een rapport van de inlichtingendienst CIA vrijgegeven over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Het vier pagina's tellende document bevestigt de these die al lang de ronde deed. 'De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft zijn fiat gegeven aan een operatie in Turkije om Khashoggi gevangen te nemen of te doden.'

Khashoggi was jaren een adviseur van de Saoedische koninklijke familie. Maar in 2017 vluchtte hij naar de Verenigde Staten. Daar ging hij aan de slag bij The Washington Post. Voor de krant schreef hij regelmatig columns waarin hij het beleid van de Saoedische kroonprins op de korrel nam.

In oktober 2018 trok hij naar het Saoedische consulaat in Istanbul om enkele formaliteiten te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Hij zou het gebouw nooit meer verlaten. Khashoggi werd opgewacht door een Saoedisch moordcommando. Dat doodde hem en sneed zijn lichaam in stukken.

Onschuld

Eind 2019 veroordeelde een Saoedische rechtbank vijf leden van 's lands geheime dienst tot de doodstraf vanwege hun rol in de operatie. Maar van meet af aan verdachten heel wat waarnemers Mohammed bin Salman (MBS) ervan de opdracht gegeven te hebben tot de actie. Het regime in Riaad hield zijn onschuld evenwel altijd staande.

Saoedi-Arabië verwerpt beschuldiging Saoedi-Arabië verwerpt de Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van kroonprins Mohammed bin Salman. Die was geenszins betrokken bij de moord op journalist Jamal Khashoggi, stelde het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond. 'De gruwelijke moord werd gepleegd door een groep mensen die alle regels overtrad. De schuldigen zijn veroordeeld en gestraft', ging het ministerie voort. 'En de familie van Jamal Khashoggi heeft dat vonnis ook verwelkomd.'

De Amerikaanse inlichtingendiensten betogen dat de greep van MBS op Saoedi-Arabië zo groot is dat de moord nooit zou hebben plaatsgevonden zonder zijn goedkeuring. Ze baseren hun conclusies op onderschept telefoonverkeer van de kroonprins in de dagen voor de moord en op telefoongesprekken tussen het moordcommando en een nauwe adviseur van MBS. 'Zeg tegen je baas dat de missie volbracht is', zou het in een van die gesprekken geklonken hebben.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten beschouwde de Saoedische kroonprins Khashoggi als 'een bedreiging voor het koninkrijk'. 'Hij stond achter het gebruik van geweld als dat nodig bleek om hem het zwijgen op te leggen', luidt het in het rapport.

Koerswijziging

De publicatie van het rapport getuigt van een koerswijziging in het Amerikaanse beleid tegenover Saoedi-Arabië. Bidens voorganger Donald Trump weigerde het document vrij te geven. Dat de nieuwe bewoner van het Witte Huis het geweer nu van schouder verandert, geeft aan dat hij de relatie met de traditionele bondgenoot in het Midden-Oosten wil 'herijken', zeker als het over mensenrechten gaat.

De hamvraag luidde welke gevolgen het rapport zou hebben voor de bilaterale relaties. Zou Washington sancties afkondigen tegen topfiguren van het Saoedische regime of MBS zelf? Of zou het vooral bij harde taal blijven?

Een klein uur na de publicatie van het CIA-rapport volgde het antwoord. Biden laat de Saoedische kroonprins ongemoeid, vernam de Amerikaanse krant The New York Times in de entourage van de Amerikaanse president.

Diens adviseurs kwamen na wekenlange discussies tot de conclusie dat het onmogelijk is MBS een inreisverbod voor de VS op te leggen of hem strafrechtelijk te vervolgen zonder de betrekkingen met een van de belangrijkste bondgenoten in de Arabische wereld zwaar te schaden.

Dissidenten

Kort na de publicatie van het rapport maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel bekend 'visabeperkingen' op te leggen aan 76 andere Saoedi's. Washington beschuldigt hen ervan 'dissidenten in het buitenland', en meer bepaald Khashoggi, bedreigd te hebben.