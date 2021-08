VS bevriezen 9,5 miljard dollar Afghaanse reserves

De Verenigde Staten stopten vrijdag ook met de verschepingen van cash naar Afghanistan om het Taliban-regime de toegang tot dollars te ontzeggen.

De Verenigde Staten hebben bijna 9,5 miljard dollar aan reserves bevroren die eigendom zijn van de Afghaanse centrale bank. De Amerikaanse centrale bank stopten vorige week in overleg met Financiên ook al met verschepingen van cash naar het land in een poging om het taliban-regime te toegang tot geld te ontzeggen.

Dat bevestigde bronnen bij de Amerikaanse regering aan diverse Amerikaanse media.

Alle reserves van de centrale bank die de Afghaanse regering in de Verenigde Staten heeft, zullen niet beschikbaar gesteld worden aan de taliban. De taliban blijven namelijk op de sanctielijst staan van het Amerikaanse ministerie van Financiën en hebben sinds de machtsovername in het land de facto de controle over de centrale bank.

De Afghaanse centrale bank bezit 9,5 miljard dollar in reserves. Die staan bijna allemaal in het buitenland geparkeerd, een groot deel op rekeningen van het Federal Reserve-kantoor in New York en commerciële banken in de Verenigde Staten.

De gouverneur van de Afghaanse centrale bank, Ajmal Ahmady, vluchtte vrijdag het land uit. Hij deed zijn relaas via een 'draadje' op Twitter.