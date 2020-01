VS doden Iraanse generaal in Irak

Bij een Amerikaanse luchtaanval op de luchthaven van Bagdad is de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven gekomen. Het Pentagon bevestigt dat president Donald Trump het bevel heeft gegeven om Soleimani te doden. De aanslag is een ernstige escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran en zorgt voor stijgende olieprijzen.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de dood van Soleimani bevestigd. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en werd gezien als één van de architecten van de groeiende Iraanse militaire invloed in het Midden-Oosten. .

Drie raketten werden afgevuurd op een konvooi van al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven van Bagdad. Daarbij vielen alles samen minstens acht doden, onder wie naast Soleimani ook de nummer twee van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis.

Escalatie

De militie spreekt over een 'Amerikaanse aanval' en ondertussen heeft het Pentagon bevestigd dat de VS achter de aanval zitten. 'In opdracht van de president heeft het Amerikaanse leger beslissende, defensieve maatregelen genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden', aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De raketaanval komt er drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats, waar Iran volgens Trump achter zat.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif noemde de Amerikaanse aanval een 'dwaze escalatie' en 'extreem gevaarlijk'. 'De VS dragen alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun schurkenstaten-terrorisme', klinkt het. In Iran zal de nationale veiligheidsraad vrijdag een spoedzitting houden om de aanval, 'die tot het martelaarschap van Soleimani leidde', te onderzoeken.

Olieprijs

De escalatie van het conflict versombert de stemming op de financiële markten. De Aziatische markten zagen hun winsten verdampen en de oliefutures in Londen en New York stegen meteen met meer dan 3 procent.

De aanval zorgt ook voor deining in de Verenigde Staten. Trump heeft immers het Amerikaanse Congres niet op de hoogte gebracht van de aanval, aldus de Democratische voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, Eliot Engel. ‘Doorgaan met een dergelijk ernstige actie zonder het Congres te betrekken, brengt zware juridische problemen met zich mee en is een belediging voor de bevoegdheden van het Congres’, zegt Engel in een mededeling.