VS en Iran bekvechten over strategische zeestraat

Iran en de Verenigde Staten zijn in een verbaal opbod verwikkeld over het mogelijke afsluiten van de Straat van Hormoez, de zeestraat in de Perzische Golf langs waar zowat een vijfde van ’s werelds ruwe aardolie passeert.

Olie lijkt de inzet te worden van een zoveelste krachtmeting tussen Washington en Teheran. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump stuurt internationaal aan op een boycot van de Iraanse olie-industrie. Wie toch nog Iraanse olie koopt, kan Amerikaanse sancties verwachten.

De toenemende Amerikaanse druk is een gevolg van de uittrede van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran, dat voorzag in een opheffing van de economische sancties tegen het land.

Afgelopen weekend gooide Trump nog wat olie op het vuur met een tweet waarin hij liet uitschijnen dat zijn bondgenoot Saoedi-Arabië klaarstaat om meer olie op te pompen als de toevoer vanuit Iran wegvalt. Analisten twijfelen of het land daar op korte termijn toe in staat is. Iran pompt zowat 2,28 miljoen vaten per dag op, iets meer dan de officiële reservecapaciteit van de Saoedi’s.

De jongste fase in de woordenoorlog draait om de Straat van Hormoez, de 33 kilometer brede zeestraat die Iran van Oman (een buurland van Saoedi-Arabië) scheidt. Het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps van het regime, zei woensdag dat de hele Straat van Hormoez zal worden geblokkeerd als de Iraanse olie-uitvoer wordt lamgelegd.

Het Amerikaanse antwoord liet niet lang op zich wachten. Een woordvoerder van de Amerikaanse marine zei aan het persbureau Reuters dat het leger klaarstaat om ‘de vrijheid van de scheepvaart en het vrije verkeer van goederen te garanderen, waar het internationaal recht dat toelaat’.

Geen sterke zeemacht

Volgens Amerikaanse schattingen werden via de zee-engte in 2016 zowat 18,5 miljoen vaten olie per dag verscheept. Dat is ongeveer een vijfde van de wereldwijde consumptie, en een derde van alle olie die over zee wordt vervoerd. Iran beschikt niet over een sterke zeemacht, maar kan het de scheepvaart wel lastig maken door gerichte aanvallen met speedboten en het leggen van zeemijnen.