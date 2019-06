VS en Iran voeren verbale oorlog na tankerincident in Golfregio

De Golfregio verkeert in staat van opperste waakzaamheid na een incident met twee olietankers. De VS beschuldigen Iran steeds nadrukkelijker en broeden op actie. ‘De militaire optie ligt op tafel.’

Wat is een Noorse en een Japanse olietanker donderdag overkomen in de Golf van Oman? Vrijdag heerste nog onduidelijkheid over de manier waarop de schepen beschadigd raakten. Al zetten de Verenigde Staten wel alle zeilen bij om Iran de zwartepiet toe te schuiven. ‘Iran zit achter de aanvallen op twee olietankers in de Perzische Golf. Iran is schuldig’, zei de Amerikaanse president Donald Trump op de Amerikaanse zender Fox News.

Om zijn stelling te staven verwees Trump naar een video die het Amerikaanse leger verspreidde. Op het onscherpe filmpje in zwart-wit is volgens de VS te zien hoe leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, Irans militaire elitekorps, kort na het incident een onontplofte mijn verwijderen van de romp van de Japanse tanker. Washington publiceerde ook een foto van een gat in de boeg van het vaartuig. ‘Veroorzaakt door een ontplofte mijn’, klonk het.

De VS en hun bond- genoten in de regio, zoals Saoedi-Arabië en de Emiraten, zijn op een oorlog belust.

Maar de eigenaar van het schip lijkt die piste niet te volgen. ‘De tanker liep geen averij op door een mijn want die richt geen schade aan boven zeewaterniveau’, zei Yutaka Katada. ‘De bemanning vertelde ook dat een voorwerp op het schip af vloog. Daarna ontdekte ze het gat.’

Net als donderdag benadrukte Iran vrijdag niet achter de incidenten in de Golf van Oman te zitten. ‘We verwerpen formeel de ongefundeerde claim van de VS. De Amerikanen bewandelen de piste van de diplomatieke sabotage en de psychologische oorlogsvoering. De beschuldigingen zijn zorgwekkend. Het komt heel wat topfiguren van de Amerikaanse regering goed uit Iran als schuldige aan te wijzen.’

Oorlog

Volgens Teheran zitten ‘vijanden van ons land’ achter de aanvallen. ‘De VS en hun bondgenoten in de regio, zoals Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten, zijn op een oorlog belust.’ President Hassan Rohani verzekerde dat zijn land ‘nooit een oorlog zal beginnen’. ‘Maar als we het slachtoffer zijn van agressie, slaan we hard terug.’

De relaties tussen Washington en het sjiitische regime zijn naar het vriespunt gezakt sinds Trump zijn land uit de nucleaire deal van 2015 terugtrok en de sancties tegen Teheran opschroefde. Die houden Iran in een wurggreep. De VS zijn van plan de druk op te voeren. ‘We zetten onze diplomatieke en economische inspanningen voort om Iran aan de tafel te krijgen om te onderhandelen over een nieuwe deal’, zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Jonathan Cohen.