VS en Rusland akkoord over verlening hulpverlening voor Syrië

Met een opmerkelijk compromis hebben de Verenigde Staten en Rusland de levering van humanitaire hulp aan Syrië verlengd.

De VN-Veiligheidsraad keurde vrijdag unaniem een resolutie goed die de laatste humanitaire doorgang naar Syrië openlaat. Via de grensovergang Bab al-Hawa, tussen Turkije en Syrië, passeren maandelijks zo'n duizend vrachtwagens met hulpgoederen. De bestemming zijn de 2,4 miljoen burgers in de provincie Idlib, het laatste rebellenbastion tegen de Syrische president Bashar al-Assad.

We hopen dat dit een keerpunt kan zijn. Vassily Nebenzia Russische VN-ambassadeur

De resolutie was opmerkelijk omdat waarnemers ervan uit waren gegaan dat Rusland een veto zou geven. Moskou steunt immers het regime in Damascus en wou de laatste humanitaire levenslijn naar Idlib afsluiten om de rebellen op de knieën te krijgen. Volgens de Russen moet alle hulpverlening via het Assad-regime lopen. De huidige regeling zou zaterdag aflopen.

Historisch compromis

Op het nippertje bereikten Rusland en de VS echter een akkoord over de verlenging van het hulpmechanisme. De Russische VN-ambassadeur, Vassily Nebenzia, noemde het compromis 'historisch'. 'Dit toont aan dat we kunnen samenwerken wanneer er een nood is en wanneer we dat willen', zei hij. 'We hopen dat dit een keerpunt kan zijn.'

Nebenzia verwees naar de recente ontmoeting van de Russische president Vladimir Poetin met zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden in Genève. Biden beklemtoonde toen het belang van de hulpverlening aan Syrië. En hij waarschuwde dat de samenwerking met Moskou op andere vlakken in gevaar zou komen als Poetin zich zou blijven verzetten.