VS en Rusland misnoegd na neerhalen Israëlische F-16 boven Syrië

Volgens de Verenigde Staten was Israël in zijn recht om bombardementen uit te voeren op Iraanse en Syrische doelwitten in Syrië. Rusland benadrukt dat de soevereiniteit van het Syrische grondgebied moet worden gerespecteerd.

'Israël is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en wij steunen het recht van het land om zich te verdedigen tegen de door Iran gesteunde Syrische troepen'. Dat liet het Witte Huis weten in een reactie op de bombardementen die Israël uitvoerde in Syrië nadat daar één van hun F-16's was neergehaald.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ging nog verder en liet weten dat de Verenigde Staten alles zullen doen om de dominantie van Iran in de regio tegen te gaan.

Israël weet zich daarmee gesteund door de VS nadat het voor het eerst in 36 jaar een gevechtsvliegtuig heeft verloren door vijandelijk vuur. Het antwoord daarop bleef dan ook niet uit. In een vergeldingsoperatie heeft de Israëlische luchtmacht volgens premier Netanyahu 'een zware slag toegebracht' aan in totaal 12 Iraanse en Syrische miliaire doelwitten.

Vergeldingsoperatie

De F-16 was al op de terugweg van een vergeldingsoperatie nadat een Iraanse drone het Israëlisch luchtruim was binnengedrongen en neergehaald. Netanyahu liet op een persconferentie nog weten alles te zullen doen om de veiligheid van het land te garanderen. Hij houdt Iran en Syrië verantwoordelijk voor de escalatie. Iran probeert volgens Netanyahu het Syrisch grondgebied te gebruiken om Israël te vernietigen.

Russen bezorgd

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een reactie zich ernstige zorgen te maken over de situatie en roept alle partijen op om te kalmeren en niets te ondernemen dat voor meer geweld kan zorgen. Moskou tikte Israël wel op de vingers door te benadrukken dat het Syrische grondgebied gerespecteerd moet worden.

Schermvullende weergave De restanten van de Israeilsche F-16 die werd neergeschoten door Syrisch afweergeschut. De 2 bemanningsleden konden zich redden. ©EPA

Het Kremlin levert uitgebreide militaire steun aan het regime van Assad in Syrië. De Russen laten Iran ook toe om in Syrië militair actief te zijn en verschillende basissen uit te bouwen.

Daarmee staan de twee grootmachten in dit conflict toch weer tegenover elkaar. De door de Russen gesteunde militaire ontplooïng van Iran in Syrië zorgt voor steeds meer zenuwachtigheid bij Israël. Dat land heeft weliswaar een militair overwicht in de regio, maar de Syrische media benadrukken dat het neerhalen van de F-16 'de mythe doorprikt van de Israëlische suprematie in de lucht.'