VS erkennen Golanhoogten formeel als deel van Israël

De erkenning is vooral een cadeautje voor Netanyahu, die er al lang op aandrong en wel een opsteker kan gebruiken in de spannende race naar de verkiezingen. Netanyahu's kansen zijn geslonken nu hij omgeven is door corruptieschandalen en een serieuze uitdager heeft in de ex-generaal Benny Gantz. Op 9 april vecht hij voor zijn politiek overleven.