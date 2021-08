VS gaan ambassade in Afghanisten gedeeltelijk evacueren

De Taliban heeft nu ook Kandahar, de op één na grootste stad in Afghanistan, veroverd. De VS sturen 3.000 militairen naar Afghanistan om de gedeeltelijke evacuatie van de Amerikaanse ambassade te ondersteunen.

De Taliban rukken in Afghanistan in snel tempo op. De taliban hebben hun offensief gestart in mei, op het moment dat de internationale troepen zich begonnen terug te trekken uit Afghanistan. Ze konden snel grote delen van de landelijke gebieden innemen, zonder veel weerstand van het leger.