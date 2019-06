VS onthullen economisch luik langverwacht vredesplan voor Midden-Oosten

Jared Kushner, de adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, onthult dinsdag het eerste luik van zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten op een conferentie in Bahrein. Dat plan, waar hij twee jaar op broedde en waarvan de details dit weekend via het persbureau Reuters uitlekten, moet het volledig vastgelopen vredesproces tussen Israël en de Palestijnen een nieuwe boost geven. Waarnemers dichten het weinig kans op slagen toe, maar Kushner blijft rustig onder de kritiek. 'Veel eerdere pogingen zijn mislukt. Kalmeer en bekijk het met een open blik', zei hij vorige week.

Opportuniteit van de eeuw

Het politieke luik volgt later, waarschijnlijk na de Israëlische verkiezingen van dit najaar, al doen er al geruchten over de inhoud de ronde. Zo zou Kushner de tweestatenoplossing overboord willen gooien. Die gaat uit van de oprichting van twee onafhankelijke staten en wordt wereldwijd als de enige mogelijke weg naar vrede gezien.

Kushner wil onder meer een corridor laten aanleggen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, Gaza's enige elektriciteitscentrale upgraden en het toerisme in de Palestijnse gebieden aanwakkeren. Het doel is om een miljoen jobs te creëren, de Palestijnse armoede te halveren en het bruto binnenlands product (bbp) te verdubbelen. Volgens Kushner gaat het om 'de opportuniteit van de eeuw'. Het geld moet vooral van de rijke golfstaten en privé-investeerders komen. Daarnaast legt ook het Witte Huis bij.

Deal van de duivel

De Palestijnen veegden het plan meteen van tafel. Honderden Palestijnen trokken maandag de straat op uit protest tegen de 'deal van de duivel', terwijl ze foto's van Trump en de koning van Bahrein verbrandden. 'Geld is belangrijk, economie is belangrijk, maar politiek is belangrijker. We hebben een politieke oplossing voor het conflict met Israël nodig', zei de Palestijnse president Mahmoed Abbas. 'Waarom heb ik de VS nodig om Arabische landen om geld te vragen? Dat kan ik zelf ook.'