VS ontkennen nieuwe luchtaanval in Irak

De Iraakse staatstelevisie meldde zaterdagochtend dat in het noorden van de hoofdstad Bagdad opnieuw een Amerikaanse raketaanval had plaatsvonden, met meerdere doden en gewonden. Bij de nieuwe aanval zou een commandant van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaab geviseerd zijn, stelde de staatszender. Die gaf geen details over de identiteit van de commandant.

De berichten over de nieuwe raketaanval komen daags nadat de VS bij een luchtaanval aan de luchthaven van Bagdad de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani doodden. Vrijdagavond verklaarde president Donald Trump, die de aanval had bevolen, dat het ging om ‘een actie om een oorlog te stoppen, niet om een oorlog te starten’. Daarmee dreigt Trump echter de doos van Pandora te openen in het Midden-Oosten.

Begrafenis

Vandaag wordt de Iraanse generaal in Irak begraven. Duizenden Irakezen scanderen zaterdagochtend 'dood aan Amerika' op de begrafenis van Soleimani en Abou Mehdi al-Mouhandis, zijn belangrijkste luitenant in Irak. De begrafenisstoet vindt plaats in het district Kazimiya in Bagdad, waar een sjiitisch heiligdom is. Daarna volgt een officiële nationale begrafenis in de groene zone in Bagdad in aanwezigheid van veel Iraakse leiders.