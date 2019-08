VS poken spanningen met Iran nog wat op

Washington kondigt sancties af tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, een van de architecten van de nucleaire deal uit 2015. Een diplomatieke oplossing voor het bilaterale conflict lijkt weer wat verder weg.

De Verenigde Staten draaien het Iraanse regime de duimschroeven nog wat meer aan. Nadat Washington eerder dit jaar al sancties afgekondigd had tegen Irans hoogste geestelijke leider, ayatollah Ali Khamenei, en de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van het land, neemt het nu minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in het vizier.

De Amerikanen maakten woensdagavond laat bekend alle activa die Zarif mogelijk in de VS heeft, te bevriezen. De Iraanse minister mag ook niet meer reizen binnen de Amerikaanse grenzen.

Strafmaatregelen waren volgens Washington onvermijdelijk. 'Zarif implementeert de roekeloze agenda van de Iraanse geestelijke leider en hij is de belangrijkste spreekbuis van het Iraanse regime in de wereld', stelt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. 'Met deze demarche sturen de VS het Iraanse regime een duidelijke boodschap: zijn recente gedrag is onaanvaardbaar.'

Nucleaire deal

De relaties tussen Washington en Teheran bekoelden gevoelig sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn land begin mei vorig jaar terugtrok uit de nucleaire deal van 2015. Teheran beloofde de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie toen dat het zijn kernactiviteiten zou afbouwen in ruil voor een gedeeltelijke opheffing van de internationale sancties.

Pikant detail: een van de architecten van die internationale overeenkomst was net Mohammad Javad Zarif, een van de meest beslagen Iraanse diplomaten die grotendeels opgeleid is aan Amerikaanse universiteiten en er ook verschillende jaren woonde toen hij Iraans ambassadeur bij de Verenigde Naties was.

Volgens Trump gaf het akkoord Iran nog te veel manoeuvreerruimte in zijn nucleaire activiteiten. Om het regime tot een nieuwe deal te bewegen, schroefde de Amerikaanse president de strafmaatregelen tegen het land de voorbije 15 maanden weer op.

Straat van Hormuz

De sancties misten hun effect niet. De Iraanse economie ligt op apegapen en de olie-export, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Teheran, viel fors terug. De productie van het zwarte goud viel terug tot het niveau van 1986.

Schermvullende weergave De VS hebben sancties afgekondigd tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. ©AFP

De voorbije weken liepen de spanningen tussen de VS en Iran nog op na een resem incidenten in de Straat van Hormuz, de belangrijkste maritieme transportroute voor olie in de wereld. Trump stuurde extra oorlogsbodems naar de Perzische Golf nadat enkele olietankers beschadigd geraakt waren en een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten was.

De Amerikanen zien de hand van de Iraniërs in de incidenten, maar Teheran ontkent de beschuldigen. Het pleit alleen schuldig aan de inbeslagname van een Britse tanker. Die actie kwam er nadat de Britten in de buurt van Gibraltar een tanker met Iraanse olie aan de ketting gelegd hadden.

Impact

De precieze impact van de sancties tegen Zarif is voorlopig af te wachten. Via Twitter liet de Iraanse minister alvast weten dat hij geen activa in de VS heeft. 'De Amerikaanse actie heeft geen gevolgen voor mij en mijn familie, want ik heb geen eigendommen of belangen buiten Iran. Bedankt dat u in mij zo'n grote bedreiging voor uw agenda ziet.'

Het inreisverbod voor de VS vermindert Zarif volgens analisten evenmin naar de Verenigde Naties in New York af te reizen omdat die gebouwen op internationaal grondgebied staan. Of bedrijven en mensen die in gesprek gaan met de Iraanse minister het risico lopen gestraft te worden door de VS, is nog niet helemaal duidelijk.

Europa

Het antwoord op die vraag is niet onbelangrijk voor Europa, dat al enkele maanden intensief onderhandelt met Iran om het regime ervan te overtuigen de nucleaire deal uit 2015 niet helemaal op te blazen. Zarif is een belangrijke gesprekspartner.

De Amerikanen nemen hun toevlucht tot kinderachtig gedrag. Elke dag beweren ze dat ze zonder voorafgaande eisen met ons willen praten en dan nemen ze maatregelen tegen onze minister van Buitenlandse Zaken. Hassan Rohani Iraanse president

Op het Iraanse regime lijkt de Amerikaanse actie niet veel indruk te maken. 'De Amerikanen nemen hun toevlucht tot kinderachtig gedrag. Elke dag beweren ze dat ze zonder voorafgaande eisen met ons willen praten en dan nemen ze maatregelen tegen onze minister van Buitenlandse Zaken. Een land dat machtig en een supermacht gelooft te zijn, heeft schrik van de interviews van onze minister. De Amerikanen kunnen niet meer rationeel denken', zei de Iraanse president Hassan Rohani.