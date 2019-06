VS sturen extra militairen naar gespannen Golfregio

De gespannen relatie tussen de VS en Iran escaleert verder. De VS sturen 1.000 extra manschappen naar het Midden-Oosten om de Iraanse dreiging te counteren.

De Verenigde Staten sturen 1.000 extra manschappen naar het Midden-Oosten. Dat heeft waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan gezegd. Hij benadrukte dat ze defensief bedoeld zijn en sprak zijn zorgen uit over een dreiging van Iran. ‘De Verenigde Staten zijn niet uit op een conflict met Iran. De beslissing is genomen om de veiligheid en het welzijn van onze militairen in de regio en onze nationale belangen te beschermen’, zei hij.

De 1.000 extra militairen komen bovenop de 1.500 militairen die vorige maand al aangekondigd werden. Hoewel het telkens om een relatief laag aantal gaat, is het tekenend voor de gestage opbouw van de Amerikaanse militaire macht in de regio. De Amerikanen claimen dat Iran aanvallen plant op Amerikaanse en soennitische doelwitten en lieten ook een vliegdekschip, bommenwerpers en extra afweergeschut aanrukken. Er ligt bovendien een plan klaar om 120.000 troepen te laten volgen als de situatie escaleert.

Nucleaire chantage

Hoewel beide landen benadrukken dat ze geen oorlog willen, lopen de spanningen tussen Iran en de VS steeds meer op. De regio staat onder hoogspanning sinds de VS vorig jaar de nucleaire deal met Iran opzegden en de sancties tegen het land opvoerden. Dat laatste duwde Iran met zijn rug tegen de muur.

Het land beleeft zijn grootste economische crisis in decennia doordat de olie-export quasi is stilgelegd en buitenlandse investeringen zijn weggevallen. Onder druk van de Amerikanen mijden buitenlandse bedrijven het land bovendien als de pest.

Iran beleeft zijn grootste economische crisis in decennia doordat de olie-export quasi is stilgelegd en buitenlandse investeringen zijn weggevallen.

Dat alles leidde ertoe dat Iran begin mei dreigde uit het nucleaire akkoord van 2015 te stappen als de andere ondertekenaars - het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China en Duitsland - niet verzekerden dat Iran binnen 60 dagen weer olie kan exporteren en handel kan voeren met de wereld.

Maandag voerde Teheran de druk nog op met de mededeling dat het over tien dagen de afgesproken limiet voor zijn voorraad verrijkte uranium overschrijdt en daarmee de afspraken uit het nucleaire akkoord breekt. Het moet de Europese landen aanmoedigen haast te maken als ze de nucleaire deal nog willen redden. De VS spraken over 'nucleaire chantage'.

Duistere sabotage

En dan zijn er de gebeurtenissen in de Golf van Oman nog. Vorige week raakten voor de tweede keer in een maand tijd olietankers in de Golfregio op een duistere manier beschadigd. Volgens de VS en hun bondgenoten is het zonneklaar dat Iran achter die aanvallen zit.

De Amerikaanse president Donald Trump is geen voorstander van militaire interventie, maar moet opboksen tegen Iran-haviken als minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Het ministerie van Defensie publiceerde maandag nieuwe foto's waarop te zien zou zijn hoe de Iraanse Revolutionaire Garde een onontplofte magneetmijn weghaalt bij een van de beschadigde tankers. Iran ontkent de beschuldigingen en zegt dat 'vijanden van Iran' achter de aanvallen zitten. Eerder had het er wel mee gedreigd het olietransport in de Golf te blokkeren.

Of de oplopende spanningen tot een militaire confrontatie zullen leiden, blijft onduidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump is daar zelf geen voorstander van, maar moet opboksen tegen Iran-haviken als minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Rohani

In Iran komt de relatief gematigde president Hassan Rohani steeds meer onder druk te staan en zijn radicalere politici in opmars. De andere landen roepen op tot de grootste terughoudendheid. Hun grootste angst is dat er per toeval een militair conflict ontstaat, dat tot een nieuwe brandhaard in de al onstabiele regio leidt en een ongeziene kettingreactie teweegbrengt.