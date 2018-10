VS trekken visa Saoedi's in na moord op Khashoggi

De Verenigde Staten trekken de visa in van 21 Saoedi's die vermoedelijk betrokken zijn bij de moord op de Saoedische journalist.

De moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi bezorgt de Verenigde Staten behoorlijk wat hoofdbrekens. De zaak zet de Amerikanen aan tot spitsroeden lopen.

Enerzijds willen ze een trouwe bondgenoot in het Midden-Oosten en een belangrijke klant van Amerikaanse wapenproducenten niet te erg op de tenen trappen. Anderzijds kunnen ze moeilijk doen alsof hun neus bloedt naarmate meer details naar buiten komen over de affaire.

Slaan en zalven

Ook president Donald Trump zoekt dezer dagen een evenwicht tussen slaan en zalven. Nadat de Saoedi's afgelopen weekend voor het eerst toegegeven hadden dat Khashoggi na een uit de hand gelopen ruzie op het consulaat in Istanboel om het leven gekomen was, had Trump die verklaring als 'geloofwaardig' omschreven.

Slechte operatie. Had nooit op poten gezet mogen worden. Iemand heeft het echt verknoeid. En ze maakten er de slechtste doofpotoperatie ooit van. Donald Trump Amerikaanse president

Dinsdag sprak de Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, die versie evenwel tegen in een toespraak voor het Turkse parlement. Volgens hem was de moord op de journalist, die regelmatig kritisch berichtte over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, wel degelijk goed voorbereid.

'De moord werd beraamd nadat Khashoggi op 28 september een eerste keer naar het Saoedische consulaat in Istanboel getrokken was om documenten voor zijn huwelijk te regelen. Hij kreeg te horen dat hij enkele dagen later moest terugkeren om die papieren op te halen', reconstrueerde Erdogan.

Een dag voor de journalist weer op het consulaat aanklopte, reisden Saoedische agenten volgens de Turkse president af naar Turkije. Kort na de moord vertrokken die weer. Dat het om een geplande operatie ging bleek volgens Erdogan ook uit het feit dat 'de harde schijf van een camerasysteem in het consulaat ook verwijderd werd'.

Schuldvraag

'De moord en de doofpotoperatie zijn een totaal fiasco', reageerde Trump na de verklaringen van Erdogan. 'Slechte operatie. Had nooit op poten gezet mogen worden. Iemand heeft het echt verknoeid. En ze maakten er de slechtste doofpotoperatie ooit van', ging de Amerikaanse president voort.

De hamvraag luidt of de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de operatie zat. Over die schuldvraag wilde Trump zich niet uitspreken.

Visa ingetrokken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, liet weten dat de Verenigde Staten mogelijke betrokkenen geïdentificeerd hebben. Het gaat om leden van de Saoedische regering en veiligheidsdienst.