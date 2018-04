VS vallen Syrië aan

Samen met de Britten en de Fransen proberen de Amerikanen het Syrisch regime te beletten nog een chemische aanval uit te voeren.

De Verenigde Staten voerden vrijdagnacht, gesteund door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, luchtaanvallen uit op Syrische doelwitten. Doel is het regime van president Assad te straffen voor de gifaanval in de stad Douma afgelopen weekend, die tientallen mensen het leven kostte.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de aanval zaterdagochtend aan in een toespraak. 'De aanval in Douma was een ernstige escalatie in een patroon van misbruik van chemische wapens door dat vreselijke regime', legt de president uit.

De toespraak van Amerikaans president Trump

'Het doel van de aanvallen deze nacht was dan ooit de productie, verspreiding en gebruik van chemische wapens beletten', vervolgde Trump. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie is de aanval nu afgerond. Er waren twee aanvallen op de stad Homs en één op de hoofdstad Damascus.

Trump had ook nog een boodschap voor Rusland en Iran, de twee bondgenoten van Damascus.

'Aan Iran en Rusland vraag ik: welke natie wil gelinkt worden aan de massamoordenaar van onschuldige mensen? (...) In 2013 beloofde Russisch president Poetin de wereld dat hij garant stond voor de eliminatie van de Syrische chemische wapens. Deze aanval is het directe resultaat van deze niet ingeloste belofte. Rusland moet beslissen of het dit donkere pad wil blijven bewandelen of samen met beschaafde landen een bron van stabiliteit wil worden.'

Met de uitsmijter drijft Trump nog de retoriek tegen Moskou op. De Syrische gifaanval heeft de spanning tussen het westen en Rusland nog doen oplopen. Dat was al zo over de gifaanval zelf, in de aanloop naar de vergeldingsactie werd de retoriek nog aangescherpt.