Veiligheidsraad stemt voor staakt-het-vuren in Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties keurde zaterdag unaniem, met Russische steun, een resolutie goed voor een humanitair staakt-het-vuren in Syrië. De VN vragen dat de wapens gedurende dertig dagen zwijgen.

Een staakt-het-vuren van 30 dagen moet de levering van hulp en de evacuatie van zwaar gewonden mogelijk maken in Oost-Ghouta, een rebellenenclave nabij de hoofdstad Damascus die al dagenlang wordt bestookt door vliegtuigen van de Syrische regering. Daarbij zouden al minstens 500 burgerslachtoffers gevallen zijn. Waarnemers spreken van een van de bloedigste periodes in de Syrische burgeroorlog.

De vergadering van de VN-Veiligheidsraad liep nog vertraging op om een veto van Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, te vermijden. Uiteindelijk stemde Rusland mee in met de resolutie.

'Vandaag gaan we zien of Rusland een geweten heeft', zei de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley nog voor de vergadering. Eerder had Rusland al elf Syrië-resoluties geblokkeerd. De vertraging van de voorbije dagen liet Assad toe om verdere bombardementen uit te voeren.