Verenigde Staten noemen Israëlische nederzettingen niet langer illegaal

De VS hebben maandag een historische koerswijziging gemaakt in hun beleid tegenover de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Niet voor het eerst kiezen ze voluit de kant van Israël.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag aangekondigd dat de VS de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als illegaal beschouwen. Die historische koerswijziging maakt een einde aan het officiële Amerikaanse standpunt sinds 1978.

Dat stelt dat de kolonies die Joodse activisten in bezette gebieden stichten in strijd zijn met het internationaal recht, een mening die ook de Verenigde Naties en de Europese Unie delen. Maar volgens Pompeo heeft die bewoording niet gewerkt en al zeker niet tot vrede geleid.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu toonde zich erg dankbaar voor het zoveelste politieke cadeautje van de Verenigde Staten, dat hij een rechtzetting van een historische vergissing noemde. 'De beslissing van de VS weerspiegelt de historische waarheid dat Joden geen buitenlandse kolonisten in Judea en Samaria zijn', zei de regeringsleider, die voor zijn politiek overleven vecht. Hij riep de andere landen op het voorbeeld van de Amerikanen te volgen.

Breuk met Obama

Het is de zoveelste keer dat de VS voluit de kant van Israël kiezen sinds de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht kwam. Eerder verplaatsten ze de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en erkenden ze de Israëlische annexatie van de Golanhoogten. Ze breken zo kordaat met het beleid van Barack Obama, die in zijn laatste dagen als president de nederzettingen nog uitdrukkelijk illegaal noemde.

Het is onduidelijk wat de koerswijziging betekent voor het vredesplan dat Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, voor Israël zou hebben uitgedokterd. Critici beschouwen het al langer als een lachertje en betwijfelen of het er ooit komt.

Sinds Israël de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde, palmde het stelselmatig stukken land van de Palestijnen in. Intussen wonen er meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 nederzettingen. Voor de Palestijnen is die verregaande kolonisatie het voornaamste obstakel voor een vredesregeling. Zij zien de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat.

Recht van de jungle

De Palestijnse reactie op de Amerikaanse beslissing was dan ook furieus. 'Het internationaal recht is vervangen door het recht van de jungle', klonk het. Ook de Europese Unie distantieerde zich van de Amerikaanse koerswijziging. 'Het standpunt van de Europese Unie over het Israëlische nederzettingenbeleid is duidelijk en blijft ongewijzigd', verklaarde de vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid, Federica Mogherini.

De Amerikaanse beslissing komt op een spannend moment in de Israëlische politiek. Oud-legerchef Benny Gantz heeft nog tot woensdag om een regering op de been te krijgen en een einde te maken aan de jarenlange heerschappij van Netanyahu.