Volksprotest dwingt Iraakse premier tot ontslag

In een poging de volkswoede te bedaren belooft president Barham Saleh vervroegde verkiezingen 'zodra er een nieuwe verkiezingswet is'.

Irak staat al een maand in rep en roer. Op centrale pleinen in verschillende steden kamperen boze burgers dag en nacht. De protesten zijn het heftigst in het zuiden van het land en in de hoofdstad Bagdad.

Meer dan eens kwam het de voorbije weken tot gewelddadige confrontaties met het leger en de politie. De balans na een maand protest is hoog. Meer dan 250 mensen lieten het leven.

Val regime

Desalniettemin zijn de manifestanten niet van plan hun acties snel te staken. Ze laten geen twijfel bestaan over hun doel. 'We keren pas naar huis terug als het regime gevallen is en het politieke systeem (waarbij functies verdeeld worden volgens religie en etnieën, red.) helemaal op de schop gaat', luidt het.

De betogers houden dat systeem en de politieke klasse verantwoordelijk voor de uitzichtloze situatie waarin ze zich bevinden. Twee jaar na de val van de terreurgroep Islamitische Staat ligt het land nog steeds in puin. Daarnaast is de corruptie de bevolking een doorn in het oog.

De demonstranten lijken een eerste slagje thuisgehaald te hebben. In een tv-toespraak kondigde president Barham Saleh aan dat premier Adel Abdul Mahdi bereid is ontslag te nemen.

Machtsvacuüm

Al lijkt dat aftreden nog niet voor meteen. 'De premier kan alleen opstappen als er een geschikte opvolger is, zodat geen machtsvacuüm ontstaat', zei president Saleh.

Het parlement komt nu aan zet. Dat moet een consensus bereiken over de naam van de nieuwe regeringsleider. Dat belooft geen sinecure te worden.

President Saleh kondigde voorts een nieuwe verkiezingswet aan, net als een nieuwe verkiezingscommissie. 'Zodra die er zijn, kunnen er vervroegde verkiezingen komen. Daarvoor nog niet.'